Grünstadt: Das Verwaltungsgericht Neustadt hat die Baugenehmigung für die Alla-Hopp-Anlage kassiert. Wie am Samstag kurz berichtet, heißt das nicht, dass Spielgeräte abgebaut werden müssen. Doch müssen Kreisverwaltung und Stadt dafür sorgen, dass es für Nachbarn nicht zu laut wird.

Die Alla-Hopp-Anlage ist seit ihrer Eröffnung vor drei Jahren ein Quell der Freude und des Frustes: Bei schönem Wetter spielen dort viele Kinder. Und sie sind weithin zu hören. Schon bald gab es Beschwerden von Anwohnern. Sie wollten erreichen, dass sie vor Lärm geschützt werden, sammelten Unterschriften, forderten den Bau einer Lärmschutzwand. Dabei betonten sie immer wieder, dass sie nichts gegen Kinder haben. „Wir sind alles andere als Kinderfeinde. Wir wollen hier nur vernünftig leben können“, sagten sie im November 2017.

In jenem Monat hatten Anwohner auch gegen die vom Landkreis erteilte Baugenehmigung Widerspruch eingelegt. Sie machten geltend, dass von der Anlage ein unzumutbarer Lärm ausgehe. Besonders nervtötend sei, dass die Anlage auch nachts besucht werde – von jungen Leuten, die sich nicht um das Schlafbedürfnis der Nachbarn scheren. Die Stadt schränkte daraufhin die Öffnungszeiten ein. Statt von 7 bis 22 Uhr (an Wochenenden ab 9 Uhr) ist die Nutzung seither nur noch von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr erlaubt.

„Nächtliche Nutzung stört“

Allerdings ist das Problem damit nicht gelöst. Denn es wird auch sehr laut, wenn viele Kinder zur selben Zeit dort sind, wie das Gericht in der Urteilsverkündung ausführt: „Eine Schallmessung durch ein Ingenieurbüro am 19. September 2018 ergab, dass bei einer Nutzung der Anlage durch rund 150 Kinder die einschlägigen Immissionshöchstwerte in der Ruhezeit überschritten werden.“

Nachdem die Kreisverwaltung über den Widerspruch gegen die Baugenehmigung bis August 2019 nicht entschieden hat, reichte einer der Nachbarn Klage beim Verwaltungsgericht in Neustadt ein.

Das Gericht fasst den Inhalt der Klage so zusammen: Die Anwohner machten geltend, dass die Anlage selbst bei schlechtem, vor allem aber bei gutem Wetter von mehreren hundert Menschen genutzt werde. Das beginne morgens um 7 Uhr und ende erst nach Mitternacht. Die Nutzer seien sehr laut. Die Schallimmissionen würden die Orientierungswerte der Freizeitlärmrichtlinie zum Teil deutlich überschreiten. Besonders störend sei auch die Nutzung nachts durch Alkohol trinkende junge Erwachsene.“

Die 4. Kammer des Gerichts hat die Baugenehmigung am Freitag aufgehoben. Sie sei zu unbestimmt, zu ungenau. Sie erhalte keinerlei Regelungen hinsichtlich der beabsichtigten Nutzungsmodalitäten.

Wenn die Alla-Hopp-Anlage so nahe an der Wohnbebauung liege und man davon ausgehen könne, dass es so laut werde, dass der Lärm über der Zumutbarkeitsgrenze für die Nachbarn liege, müsse die Baugenehmigung das gestattete Ausmaß der Geräuschimmissionen durch Inhalts- oder Nebenbestimmungen festlegen. So könne sichergestellt werden, dass die Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Solche Bestimmungen seien in der angefochtenen Genehmigung aber nicht enthalten.

„Komplexe Geschichte“

Was bedeutet das für die Kreisverwaltung, die die Anlage genehmigt hatte? Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sagt: „Es wird mit Sicherheit so sein, dass man die Baugenehmigung nachbessern kann.“ Etwa, indem man bestimmte Auflagen hineinschreibe.

Bad Dürkheims Bauabteilungsleiter Klaus von Krog bestätigt: „Es muss in mehreren Punkten nachgearbeitet werden.“ Allerdings müsse erst geprüft und berechnet werden (Lärmprognosen), welche Auswirkungen bestimmte Maßnahmen haben. Es bringe ja nichts, wenn die Kreisverwaltung in die neue Version der Baugenehmigung Auflagen schreibe, die im Endeffekt nichts bringen oder von der Stadt nicht befolgt werden: „Dann ist zwar die Baugenehmigung korrekt, aber gelebt wird etwas anderes.“

Von Krog betont, dass sich die Verwaltung das Urteil nun erst einmal intensiv zu Gemüte führen muss, um dann entsprechend zu handeln. Es sei „eine sehr komplexe Geschichte“. Bei der Stadtverwaltung Grünstadt will man die Begründung des Urteils erst einmal abwarten und dann weitere Schritte gehen.

Die Alla-Hopp-Anlage ist als „Parkanlage mit Bewegungs- und Spielgeräten“ beantragt und genehmigt worden. Gegen das Urteil kann binnen eines Monats die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht beantragt werden.