Vor allem wegen der umfangreichen Pflichtaufgaben wird für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit Verlusten geplant: knapp 29.600 Euro in 2021, 12.800 im Folgejahr. Zusätzliche Kredite müssen nicht aufgenommen werden. Positiv: Alle sieben zuletzt noch verfügbaren Bauplätze sind mittlerweile verkauft und haben knapp 209.000 Euro in die Gemeindekasse gespült. Wie von der Kommunalaufsicht gefordert, steigt die Grundsteuer B im Jahr 2022 auf 420 und ein Jahr später auf 500 Prozentpunkte.

Da in jüngster Vergangenheit aus dem Sonderhaushalt viel in die Unterhaltung der Wirtschaftswege „Im Mühlchen“, „Am Schlüssel“ und „Am Erzberg“ investiert wurde, will Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Wieland die Satzung zur Benutzung der Feld- und Waldwege aus dem Jahr 1975 wieder verstärkt ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken, etwa daran erinnern, dass die Wege nach Starkregen geschont werden müssen. Außerdem werden die sanierten Wege solange für Pferde und Reiter gesperrt, bis der Belag gefestigt ist. Da es zuletzt Spannungen zwischen Pferdehaltern, Reitern und der Ortsgemeinde gegeben hatte, wurde ein Team zusammengestellt, welches das Gespräch suchen soll.