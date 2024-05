Am kommenden Mittwoch, 8. Mai, ist die VG-Verwaltung der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land an den Standorten Rockenhausen und Alsenz aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen. Das gilt auch für die VG-Werke und die Standorte der Kita Nordpfälzer Glückskinder. Zudem findet an diesem Tag keine Nachmittagsbetreuung in den Grundschulen statt, teilt die Verwaltung mit.