Weil mehrere Beschäftigte der Verbandsgemeindeverwaltung sich mit dem Coronavirus infiziert haben und weil deshalb akute Ansteckungsgefahr besteht, wird die VG-Verwaltung bis einschließlich kommenden Dienstag, 23. März, geschlossen. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit. Mitarbeiter sind in dringenden Fällen telefonisch erreichbar, die Pforte/Vermittlung ist ebenfalls besetzt und telefonisch unter 06351 49090 erreichbar. Ebenfalls geschlossen ist die Grundschule am Königspfad. Derzeit findet dort auch keine Notbetreuung statt. Nicht betroffen von der Schließung sind hingegen die Verbandsgemeindewerke.

Ratssitzungen abgesagt

Die für kommenden Montag, 22. März, angesetzte Sitzung des Verbandsgemeinderats kann nicht stattfinden und wird verschoben. Ein neuer Termin steht allerdings noch nicht fest. Da die VG derzeit keine Protokollanten abstellen kann, hat die Verwaltung den Ortsbürgermeistern empfohlen, alle für diese und kommende Woche geplanten Ratssitzungen abzusetzen.