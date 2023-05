Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem in Göllheim geplanten Coworking-Space oder „Dorfbüro“ (wir berichteten im März) wird es nun doch nichts. Zumindest nicht in diesem Jahr. Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung seine Bewerbung für den entsprechenden Wettbewerb zurückgezogen. Allerdings mit der Option, sich 2021 erneut zu bewerben.

Unter dem Begriff „Coworking-Space“ versteht man Gemeinschaftsbüros, in denen zeitlich flexibel Arbeitsplätze oder auch Besprechungsräume angemietet werden