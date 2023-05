Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glasfaseranschluss in jedes Haus, neue Bauplätze, Digitalisierung in Schulen und Verwaltung: In der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land soll im Jahr 2022 vieles vorangetrieben werden. Für Bürgermeister Michael Cullmann sind geliebte und ungeliebte Projekte dabei.

Lieblingsprojekte von Bürgermeister Michael Cullmann sind „alle, die etwas mit Kindern, Kita oder Grundschulen zu tun haben“. Denn wenn es den Kindern in der VG Nordpfälzer