Für den Umbau eines Anwesens in der Göllheimer Hauptstraße will die Verbandsgemeinde Landesförderung beantragen. In dem Gebäude soll eine Art Bürgerzentrum mit Coworking-Space entstehen. Die Entscheidung im VG-Rat war nicht unumstritten.

Das Anwesen Hauptstraße 29 in Göllheim, das sogenannte Haus Breunich, liegt links neben Haus Gylnheim und gehört der Ortsgemeinde, die es der VG zwecks Umbau zur Verfügung