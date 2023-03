Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden war bisher die einzige, bei der die Tourismusförderung in den Händen der einzelnen Ortsgemeinden lag. Dies hat sich jetzt geändert – mit vielen Vorteilen, aber auch einem großen Nachteil.

Ob es nun der Adlerbogen bei Dannenfels auf dem Donnersberg, der Schlossgarten in Kirchheimbolanden oder die Burg Neubolanden in Bolanden ist – es gibt viele Ziele in der VG Kirchheimbolanden,