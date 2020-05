Von insgesamt 135 mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Personen im Donnersbergkreis sind inzwischen 121 wieder genesen. Das teilte die Kreisverwaltung gestern mit. Demnach gibt es im Kreis augenblicklich nur 14 nachweislich Erkrankte. Sieben von ihnen leben in der Verbandsgemeinde Göllheim, vier in der VG Eisenberg, zwei in der VG Winnweiler und eine in der VG Nordpfälzer Land. Die VG Kirchheimbolanden ist derzeit frei von nachgewiesenen Corona-Fällen. Eine Person im Kreis wird noch stationär behandelt.

180 Fälle pro 100.000 Einwohner

Alle Erkrankten werden nach wie vor eng durch das Gesundheitsamt betreut, zudem befinden sich nach wie vor Personen in angeordneter oder empfohlener Quarantäne. Hochgerechnet verzeichnet der Donnersbergkreis 180 Fälle pro 100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz sind es laut Robert-Koch-Institut 163 und bundesweit 216.

Nach wie vor gilt übrigens folgende Anweisung: Wer sich krank fühlt, dessen erster Ansprechpartner – per Telefon – sollte der Hausarzt sein. Sollte dessen Praxis nicht erreichbar sein, übernimmt der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen (Telefon 116 117). Zudem ist die rheinland-pfälzische Hotline „Fieberambulanz“ unter der 0800 9900400 rund um die Uhr erreichbar.