Große Investitionen – kaum Spielraum. Der VG-Rat Göllheim hat einen Haushalt mit nur minimalen Reserven beschlossen. Bürgermeister Antweiler nennt ihn „auf Kante genäht.“

Der Verbandsgemeinderat Göllheim hat den Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 beschlossen. Formal ist der Etat ausgeglichen – er bewegt sich rechnerisch jedoch auf schmalem Grat. Die Überschüsse liegen im niedrigen fünfstelligen beziehungsweise sogar nur im vierstelligen Bereich. Bürgermeister Steffen Antweiler brachte es in der Sitzung auf eine griffige Formel: Der Haushalt sei „auf Kante genäht“. Nur wenn alle Ansätze wie geplant umgesetzt würden, könne es am Ende eine Punktlandung werden.

Wie eng der finanzielle Spielraum tatsächlich ist, zeigt bereits ein Blick auf die Eckdaten der Satzung: Im Ergebnishaushalt sind für 2026 Erträge in Höhe von rund 11,10 Millionen Euro vorgesehen, die Aufwendungen liegen mit rund 11,08 Millionen Euro nur minimal darunter. Der geplante Überschuss beträgt gerade einmal 11.850 Euro. Für 2027 fällt der Puffer noch kleiner aus: Bei ähnlichen Größenordnungen bleibt rechnerisch ein Plus von nur 3850 Euro. Auch im Finanzhaushalt ist entsprechend wenig Luft. Die laufenden Ein- und Auszahlungen reichen zwar aus, um die ordentlichen Verpflichtungen und die Tilgung zu decken, lassen darüber hinaus aber kaum Reserven für unerwartete Entwicklungen.

Erhebliche Investitionen geplant

Trotz dieser engen Kalkulation plant die Verbandsgemeinde erhebliche Investitionen. Schwerpunkte liegen unter anderem bei der Hans-Appel-Sporthalle, der Grundschule sowie bei Projekten im Rahmen des Klimaschutzprogramms Kipki – alles Vorhaben, die nicht kurzfristig wirken, sondern auf Dauer angelegt sind. Der größte Einzelposten im Investitionshaushalt entfällt auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen. Allein hierfür sind im Jahr 2026 rund 1,98 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem für Feuerwehrfahrzeuge und weitere technische Ausstattung. Insgesamt summieren sich die Investitionen 2026 auf 5,73 Millionen Euro.

Zu den herausragenden Einzelprojekten zählt die Sanierung der Hans-Appel-Sporthalle, die mit Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro veranschlagt ist. Der Eigenanteil der Verbandsgemeinde liegt bei 400.000 Euro, der überwiegende Teil soll über Fördermittel finanziert werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bildungsbereich: Für die Erweiterung der Grundschule Göllheim sind 700.000 Euro für Planungs- und Baukosten eines Anbaus eingestellt, ergänzt durch Mittel für digitale Ausstattung und Geschäftsbedarf.

Spielraum ist eingeengt

Der Haushalt ist damit weniger ein Sparhaushalt als ein Balanceakt: investieren, ohne sich finanziell zu übernehmen. Doch diese Konstellation macht ihn auch anfällig: Schon kleinere Abweichungen bei Einnahmen oder Ausgaben können dazu führen, dass der Haushaltsausgleich am Ende nicht mehr gehalten werden kann. Die Investitionen übersteigen den vorhandenen Puffer deutlich, was den Spielraum weiter einengt. Zugleich werden so aber Investitionen in Infrastruktur und Zukunftsfähigkeit möglich.

Ein zentrales Signal des Haushalts richtet sich an die Ortsgemeinden. Die VG-Umlage bleibt bei 40 Prozentpunkten. In absoluten Zahlen entspricht das einem Aufkommen von rund sieben Millionen Euro pro Jahr und stellt den mit Abstand größten Einnahmeposten der VG dar. Historisch gesehen liegt die Umlage auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau: Nur 1974 und 2023 war sie mit 36 und 38 Punkten geringer. Antweiler machte deutlich, dass dies eine bewusste Entscheidung sei: Man wolle den Satz halten, „um auch die finanziell schwierige Situation der Ortsgemeinden zu berücksichtigen“. Gerade vor dem Hintergrund steigender Belastungen auf kommunaler Ebene – etwa infolge der Grundsteuerreform – sei das für die Gemeinden ein wichtiges Signal. Der finanzielle Spielraum der VG wird dadurch allerdings weiter begrenzt.

Größter Ausgabeposten: das Personal

Zu den größten Ausgabeposten zählen wie schon in den Vorgängerhaushalten die Personalkosten sowie die Unterhaltung der Gebäude. Wie Kämmerin Regina Helf-Thiekötter vorrechnete, steigen die Personalkosten um rund 400.000 Euro auf 5,36 Millionen Euro, vor allem durch Höhergruppierungen. Der Stellenplan weist aktuell 36,81 Stellen aus – bis 2027 wären sogar 40 Stellen möglich; ob finanzierbar, bleibe aber die Frage, so die Finanzabteilungsleiterin.

Ein weiterer Belastungsfaktor sind die Zinsen. Rund 550.000 Euro pro Jahr muss die VG dafür aufbringen. Helf-Thiekötter sprach von einer „recht großen Belastung“. Das Eigenkapital liegt zwar weiterhin bei rund elf Millionen Euro und sorgt für eine gewisse Stabilität. Gleichzeitig steigt jedoch die Verschuldung. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird nach den Planungen Ende 2026 bei rund 495 Euro liegen und 2027 auf mehr als 630 Euro anwachsen. Damit bewegt sich die VG deutlich über dem Landesdurchschnitt. Antweiler relativierte dies mit Blick auf die Gesamtlage: „Von den Kommunen, denen es schlecht geht, geht es uns noch verhältnismäßig gut.“

Risiko schwächelnde Konjunktur

Der Haushalt benennt neben den Belastungen auch Chancen. Dazu zählen der weitere Abbau von Kassenkrediten, eine mögliche Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs mit einer stärkeren Grundausstattung sowie Impulse aus dem Tourismus. Dem stehen jedoch erhebliche Risiken gegenüber, die strukturbedingt sind und von der VG nicht beeinflusst werden können: Inflation, eine schwächelnde Konjunktur und mögliche weitere Zinserhöhungen könnten die enge Kalkulation schnell unter Druck setzen.