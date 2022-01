Die Feuerwehr der VG Kirchheimbolanden hat nach der verheerenden Flut im Ahrtal nicht nur über Wochen bei den Aufräumarbeiten mit angepackt, sondern auch noch ein Spendenkonto eröffnet. Zusammengekommen ist ein beeindruckender Betrag – den zugehörigen Scheck haben die Verantwortlichen nun übergeben.

Besonders in den Orten Dernau und Marienthal hat die VG-Feuerwehr nach der Unwetterkatastrophe große Unterstützung geleistet. Aber mehr noch: Spontan ist die Idee entstanden, zusätzlich für die Dörfer um Spenden zu werben. „An der Sammlung haben sich auch Kräfte aus anderen Gemeinden stark beteiligt. So hat beispielsweise die Feuerwehr Dreisen diverse Events veranstaltet und den Erlös daraus auf unser Spendenkonto eingezahlt. Auch die Feuerwehr Kriegsfeld spendete die Einnahmen aus ihrem Testzentrum“, berichtet Sascha Angst. Er ist einer der Feuerwehrmänner, die vor Ort als Helfer dabei waren.

Mit der Zeit wuchs das Konto immer mehr an. „Vor wenigen Tagen konnten wir die stolze Summe von knapp 97.000 Euro – davon rund 93.000 Euro Geldspenden und Sachspenden im Wert von fast 4000 Euro – an den stellvertretenden Bürgermeister und die Wehrführung der Stadt Dernau übergeben. Die Freude und Dankbarkeit vor Ort waren groß und wir sind froh, dass die Hilfe direkt bei den Menschen dort ankommt“, betont Angst.

Hilfe bei Renovierung des Feuerwehr-Gerätehauses

Derzeit werde gerade der nächste Einsatz im Ahrtal geplant: Aktive der VG-Feuerwehr wollen bei der Renovierung des Feuerwehr-Gerätehauses in Dernau helfen. „Mit den Menschen dort haben sich mittlerweile Freundschaften gebildet, welche wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Jahren ausbauen wollen“, so Angst, der ergänzt: „Wir erfahren vor Ort immer wieder viel Dankbarkeit. Das größte Lob ist aber die Aussage, die wir immer wieder hören: ,Auf die Leut’ aus KIB ist Verlass!’“