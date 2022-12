Wenn Jugendliche abends Krach machen und Sachen beschädigen, muss manchmal am Ende der Steuerzahler für die Rechnung aufkommen.

Vandalismus hat auch vor der Zellertalschule in Harxheim, die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Göllheim steht, nicht haltgemacht. Wie Verbandsbürgermeister Steffen Antweiler in der jüngsten Ratssitzung mitgeteilt hat, kam es im Einfahrtsbereich zwischen Hausmeisterhaus und Lehrerparkplatz in letzter Zeit nach Einbruch der Dunkelheit öfter zu Ruhestörungen und auch Sachbeschädigung durch Jugendliche. Offenbar haben die Nachwuchsvandalen dort Gelage veranstaltet. Um dies künftig zu verhindern, will die Verbandsgemeinde diesen Bereich einzäunen lassen. Den Auftrag dafür hat der VG-Rat jetzt vergeben. Den Steuerzahler kostet dies rund 8600 Euro.