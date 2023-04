Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Gesamtergebnis lagen sie so dicht beieinander, als hätte der Wahlgott am liebsten gleich die Würfel ausgepackt: Sabine Wienpahl (SPD, 35,4 Prozent) lag bei der Bürgermeisterwahl gerade mal 222 Stimmen vor Reiner Bauer (CDU/FWG, 32,9). Ihn wiederum trennten nur 116 Stimmen von Wolfgang Huber (Grüne, 31,6), der nun aus dem Rennen ausgeschieden ist. In der Feinbetrachtung liegen die drei in einzelnen Orten aber mitunter sehr viel weiter auseinander. Wer hat wo seine Hochburgen?

Auffällig ist: Sabine Wienpahl kann vor allem draußen in den Dörfern punkten. Werte über 40 Prozent hat sie in Dannenfels (40,4), Kriegsfeld (42,9), Marnheim (40,9), Mörsfeld