Starker Schlussspurt: Mit einem 26:10 gewonnenen vierten Viertel drehte die dezimiert angetretene Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden am Samstag gegen die TSG Heidesheim einen 31:38-Rückstand (30.) in einen vielumjubelten 57:48 (21:24)-Erfolg – der zweite Sieg im dritten Spiel in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2. Trainer Lennart Vatter musste seine Spielerinnen dabei kräftig wachrütteln.

Bis zur 34. Minute lag der Turnverein zurück – 10:14 nach zehn Minuten, mit drei Zählern Rückstand zur Pause und noch deutlicher zur letzten Viertelpause. Laute und deutliche