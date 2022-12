Normalerweise ist es umgekehrt – aber in diesem Fall hat die Polizei den Verursacher und sucht den zugehörigen Unfallort. Zeugen haben in der Nacht auf Sonntag einen 25-jährigen Autofahrer dabei beobachtet, wie er gegen Mitternacht in der Winnweilerer Schlossstraße augenscheinlich unter Alkoholeinfluss in seinen Wagen gestiegen und Richtung Bahnhof davon gefahren ist. Eine daraufhin informierte Streife hat den Mann aus dem Donnersbergkreis kurz darauf in der Imsbacher Gienanthstraße angetroffen und kontrolliert. Sein Fahrzeug wies an der vorderen Stoßstange frische Schäden auf, die wahrscheinlich von einem Unfall stammen. Die Beamten sind die Strecke nochmals abgefahren, haben aber nichts entdeckt. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.