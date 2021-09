Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste ein 31-jähriger Motorradfahrer, der am Dienstagabend auf der L386 verunglückt und dabei verletzt worden ist. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 18.20 Uhr von Kirchheimbolanden-Haide in Richtung Bastenhaus unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Dadurch kam er zu Fall und prallte gegen ein links neben der Fahrbahn stehendes Verkehrsschild.

Im Einsatz waren laut der VG-Feuerwehr Kirchheimbolanden neben dem DRK die Wehren aus Kirchheimbolanden und Oberwiesen mit 26 Personen. Schockierend sei die Mitteilung eines Ersthelfers gewesen, der den Unfall gemeldet hatte. Nach seinen Worten, so die Feuerwehr, „sind mehrere Fahrzeuge ohne anzuhalten an der Unfallstelle vorbeigefahren, obwohl das Motorrad gut sichtbar am Waldrand lag“.