Zwei Betrügerinnen haben versucht, am Dienstag gegen Mittag eine 90 Jahre alte Frau hereinzulegen. Eine der beiden Frauen rief die alte Dame an und behauptete, ihre Urenkelin zu sein. Sie habe einen Menschen totgefahren. Dann gab sie das Telefon an ihre Komplizin weiter, die sich als Polizistin ausgab. Die angebliche Polizeibeamtin versuchte der 90-Jährigen einzureden, dass ihre Urenkelin wegen der vermeintlichen Tat 30.000 Euro bezahlen müsse. Die 90-Jährige erkannte nach kurzer Zeit die Betrugsmasche und beendete das Telefonat, ohne sich auf den Handel einzulassen.

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, die den Fall aufnahm, warnt mögliche Betrugsopfer eindringlich: „Seien Sie immer misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an. Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers.“