Am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr versuchte ein Mann einen Eisenberger Imbiss auszurauben. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, betrat der bislang unbekannte Täter mit Pfefferspray bewaffnet die Räumlichkeiten und forderte zunächst von einem Kunden die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dieser angab, kein Bargeld bei sich zu haben, nahm er sich den Imbissbetreiber vor, ebenfalls unter Vorhalt des Pfeffersprays. Als der Betreiber in einen anderen Raum gehen wollte, um dort Geld zu holen, setzte der Täter das Pfefferspray gegen ihn ein und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt. Er wird wir folgt beschrieben: Jung, etwa 1,70 Meter groß, sportliche Statur, bekleidet mit heller Jacke, schwarzer Hose, schwarzer Mütze, weißer Maske. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 entgegen.