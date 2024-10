Durch Aufhebeln der Terrassentür wollten sich Einbrecher am Mittwoch, 22. Oktober, zwischen 16 Uhr und Mitternacht Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Winnweilerer Wichernstraße verschaffen. Es blieb jedoch beim Versuch, wie die Polizei mitteilt: Aus bislang ungeklärter Ursache ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Entwendet wurde nichts, an der Terrassentür ist ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.