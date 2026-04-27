Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Montag, 27. April, vergeblich versucht, in einen Supermarkt in der Winnweilerer Industriestraße einzubrechen. Gegen 2.20 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Streife war niemand mehr vor Ort. Beschädigungen am Dach belegten jedoch, dass sich die Täter unberechtigt Zugang zu dem Gebäude verschaffen wollten. Offenbar mussten sie jedoch von ihren Plänen ablassen, denn entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Zeugen, die zur genannten Zeit in der Industriestraße und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden um Hinweise an die Kripo unter Telefon 0631 36913312 gebeten.