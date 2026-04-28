Vergeblich haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Buchhandlung in der Rockenhausener Innenstadt einzubrechen. Sie wollten nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 25., und Montag, 27. April, durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür ins Gebäude gelangen. Dies ist ihnen nicht gelungen – allerdings wies der Türrahmen deutliche Spuren auf, der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 0631 36914699 oder per E-Mail an pirockenhausen@polizei.rlp.de.