In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen wollten nach Polizeiangaben unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Ringstraße einbrechen. Sie versuchten, zwei Fenster im rückwärtigen Bereich aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Rockenhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.