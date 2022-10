In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Gaugrehweiler einzubrechen. Die Täter machten sich an der Tür zu schaffen – gelangten jedoch nicht in die Wohnung. An der Tür entstand laut den Beamten ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen.