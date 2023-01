In der Nacht auf Montag, wohl zwischen 2 und 3 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Scheune auf dem Schmitterhof einzudringen. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, gelang es ihnen aber nicht, die Verriegelung zu überwinden. Laut Polizei sprang offenbar der Bewegungsmelder an und erleuchtete den Hof hell, sodass die Täter daraufhin wohl die Flucht ergriffen. An der Verriegelung der Scheunentür ist ein geringer Sachschaden entstanden. Wer Hinweise auf Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06361 917-0 zu melden.