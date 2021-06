Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag versucht, in der Straße Woogmorgen in den Saal einer religiösen Glaubensgemeinschaft einzubrechen. Dazu haben sie nach Polizeiangaben einen Rollladen hochgeschoben und das Fenster eingeschlagen. Es ist ihnen jedoch nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen. Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden, 06352 9110.