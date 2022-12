In Kirchheimbolanden hat am frühen Samstagabend ein versuchter Einbruch stattgefunden. Die Täter beschädigten laut Polizei ein rückwärtig gelegenes Fenster an einem Haus auf dem Kupferberg. Sie wurden allerdings gestört und flohen noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Die Polizei mahnt, dass es in dieser Zeit, in der es so früh dunkel wird, vermehrt Einbrüche gibt. Sie rät, Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen und auf Fremde zu achten.