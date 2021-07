In der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in Alsenz ein Auto aufzubrechen. Nach Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug dabei leicht beschädigt. Der Täter ließ anschließend jedoch ohne Beute von dem Vorgehen ab. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06361 917-0.