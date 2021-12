In der urologisch-onkologischen Fachpraxis in Kirchheimbolanden gibt es Verstärkung. Nachdem Arne Friederichs zum Jahresbeginn die Praxis von Inhaber André Shipnoski übernommen hatte, werden die beiden Fachärzte seit November von ihrem Kollegen Oliver Möller unterstützt.

Der „Neue“ ist derzeit – noch – nur an einem Tag pro Woche in Kirchheimbolanden im Einsatz, ab Februar sollen es zwei Tage wöchentlich sein. Das Team wird – voraussichtlich im April – in das neue Facharztzentrum am Krankenhaus ziehen.

Möller ist 39 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Er stammt aus Groß-Grau und hat in Mainz studiert. Seinen künftigen Chef Arne Friederichs hat er bei der gemeinsamen Arbeit im Prostatazentrum am Klinikum Worms kennengelernt.

Die urologische Fachpraxis in Kirchheimbolanden wurde fast 28 Jahre lang von André Shipnoski geleitet, der jetzt als angestellter Facharzt dort weiterarbeitet. Es ist die einzige urologisch-onkologische Niederlassung im Donnersbergkreis, ein Spezialgebiet ist die medikamentöse Tumortherapie.

Auch Frauen und Kinder als Patienten

Friederichs hat dort zudem die ambulante Steinzertrümmerung durch Stoßwellen (ESWL) und die ambulante Vasektomie (Sterilisation des Mannes) etabliert. Ebenfalls durchgeführt wird in der Praxis die flexible Zystoskopie, eine Blasenspiegelung mit weichem Gerät.

Kapazitäten gibt es auch im Bereich Kinderurologie, es werden sogar Operationen, etwa bei Hodenhochstand, mitbetreut. Darüber hinaus kooperiert die Praxis mit dem Prostata- und Beckenboden-Zentrum in Worms. Rund 20 Prozent der Patienten sind übrigens Frauen, die unter anderem wegen Blasenleiden oder Nierensteinen behandelt werden.