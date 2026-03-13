Nach einer endlosen Reihe von gescheiterten Alternativen steht beim Evangelischen Diakoniewerk Zoar fest: Es wird einen Umbau in Rockenhausen geben.

Es sind Nachrichten vom Inkelthalerhof, die die langersehnte Erleichterung bringen: Das Evangelische Diakoniewerk Zoar hat endlich eine Antwort auf die jahrelange Standortfrage des künftigen Versorgungszentrums. Jetzt steht fest: Die Zoar-Küche samt ihrer Mitarbeiter bleibt definitiv Rockenhausen erhalten.

Es war ein langes Hin und Her: Zwar betonten Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr und Bastian Ogonowski, Leiter der Zentralen Dienste und ständiger Vertreter des Vorstands, in RHEINPFALZ-Gesprächen immer wieder, dass sie dringend am Standort Rockenhausen festhalten wollen. Zuletzt gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Gebäude, in dem die künftige Großküche von Zoar hätte untergebracht werden kann, aber immer schwieriger.

Umbau und Betrieb laufen gleichzeitig

„Wir werden unsere vorhandene Zentralküche dem neuen Kochverfahren anpassen“, sagt Ogonowski nun nachdem die Entscheidung gefallen ist. Bislang galten der Umbau und die Sanierung der vorhandenen Zoarküche als die herausforderndste Variante. Der Standort war in die Jahre gekommen, Lager- und Kochräume sind auf drei Etagen verteilt, die Umbaumöglichkeiten dadurch begrenzt. Außerdem muss ein Weg gefunden werden, wie während der Bauarbeiten weiterhin die 1500 Mahlzeiten vorbereitet werden können.

Der ist mittlerweile gefunden: Das Unternehmen, das in der Alten- und Eingliederungshilfe tätig ist, habe genug Erfahrung mit dem sogenannten „Cook and Chill“-Prinzip sammeln können, um die erforderlichen Bestellgrößen besser abschätzen zu können. Bei der „Cook and Chill“-Methode werden Speisen nicht ganz durchgegart, in Behältern portioniert, in sogenannten Chillern binnen kürzester Zeit herunter- (nicht tief-)gekühlt, kalt transportiert und am Ausgabeort in entsprechenden Wagen fertig zubereitet. Die ersten Planungsgespräche mit Architekten laufen bereits. Anschließend will sich Zoar mit dem Gesundheitsamt Kirchheimbolanden wegen der unterschiedlich notwendigen fünf Bauphasen und dem Thema Hygiene und Kochen während des Umbaus besprechen.

Havarieplan ist aufgestellt

„Wir haben die Abläufe und Aufteilung der Kochbereiche so verändert, dass der Umbau gut zu stemmen ist“, ist Ogonowski optimistisch, „wir sehen den Standort jetzt nicht mehr als Nachteil“. Zusätzlich werde mit Unterdruck und Staubschutz gearbeitet, die Bauarbeiten und Kochabläufe räumlich so gestaltet, dass sie sich hygienisch keinesfalls beeinflussen würden. „Natürlich gibt es aber auch einen Havarieplan“, ergänzt Leib-Herr. Sollte es doch zu Schließzeiten kommen, gebe es bereits Zulieferer, die Zoar nach dem Prinzip des „Cook and Chill“-Verfahrens unterstützen könnten.

Etwa drei Millionen Euro wird das Diakoniewerk für den Umbau des dreistöckigen Gebäudes mit seinen rund 1500 Quadratmetern auf dem Inkelthalerhof in die Hand nehmen zu müssen. „Damit liegen wir unter den Kosten, die für einen Neubau nötig gewesen wären, auch weil dieser vom Platzangebot deutlich größer geplant war“, schätzt Ogonowski. So wird beispielsweise die Zoar-Bäckerei nicht wie ursprünglich geplant in die Großküche integriert. Ende des Jahres 2025 wurde diese aus Gründen der Wirtschaftlichkeit geschlossen, die verbliebenen vier Mitarbeiter erhielten andere Arbeitsplätze beim Diakoniewerk.

„Es wird dadurch keine Preiserhöhungen geben“

Wirtschaftlich sei das eine Herausforderung, verdeutlicht Yves Schmitt, Leiter Finanzen und Controlling und ebenfalls ständiger Vertreter des Vorstands: „Es stehen keine Mehreinnahmen an, wir werden also keine Preise anpassen. Es geht vielmehr darum, mit der Kapazitätsausweitung der Küche die Grundversorgung unserer Bewohner und Beschäftigten sicherzustellen.“ Dennoch seien die Verantwortlichen sowie die 23 Küchen-Mitarbeiter bei Zoar sehr froh, „dass es in Rockenhausen weitergeht“, so Leib-Herr über das Ende der ewigen Standortfrage.

In der Vergangenheit waren viele Optionen auf- und dann wieder verworfen worden: Der Kauf des ehemaligen Edeka-Gebäudes in der Straße „An der Linde“ am westlichen Ortsausgang in Richtung Marienthal scheiterte Anfang des vergangenen Jahres – obwohl von einem Notar bereits Verträge vorlagen. Nach mehreren Angeboten hatte sich der Verkäufer einfach nicht mehr zurückgemeldet. Zuvor war schon der Traum eines Neubaus im ursprünglich geplanten Rockenhausener Gewerbegebiet „In der Lohwiese“ Richtung Dörrmoschel geplatzt, weil Planungs- und Baukosten massiv anstiegen.