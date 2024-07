Urlaub mit dem Wohnmobil ist so beliebt wie nie zuvor: Das zumindest ergeben die Zahlen des Statistischen Bundesamt aus der Reisesaison 2023. Doch das nasskalte Frühjahr und der wechselhafte Sommer machen in diesem Jahr wenig Lust auf Urlaub in der Heimat. Welche Erfahrungen die Campingplatz-Betreiber im Donnersbergkreis bisher gemacht haben.

Etwas schleppend sei die Saison schon angelaufen, erzählt Daniel Pfenning, Betreiber des Campingplatzes „Naturresort Waldglück“ in Sippersfeld. Der Grund dafür liegt für ihn, der