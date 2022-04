Der 33 Jahre alte männliche Vermisste aus Göllheim, der am Mittwoch in einer Großaktion gesucht wurde, ist wieder zu Hause. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde der Mann nach dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin den Umständen entsprechend wohlbehalten angetroffen. Die Polizei in Kirchheimbolanden bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung. „Einer dieser Hinweise hat letztlich zum Auffinden der Person geführt“, so ein Sprecher.