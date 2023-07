Zum Glück gut ausgegangen ist eine Suche nach einem sechsjährigen Jungen, der Samstagnachmittag in Rockenhausen vermisst wurde – zuerst sah es jedoch nicht so aus. Als die Nachricht bei der Polizei in Rockenhausen einging, war der Junge bereits seit 12.30 Uhr vermisst worden. Da der Junge zudem geistig eingeschränkt war, kam es zu einer koordinierten Suchaktion von Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel, bei der auch Drohnen eingesetzt wurden. Nach Angaben der Polizei blieb die Suche jedoch ohne Erfolg. Dann aber wurde der Sechseinhalbjährige von Anwohnern der Straße „Am Reinhardsberg“ durch Zufall in einer Hecke entdeckt, wo sich der Junge versteckt hielt. Er konnte letztlich wohlbehalten seiner Mutter übergeben werden.