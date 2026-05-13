[aktualisiert um 8:05]

Die beiden seit Montag, 11. Mai, vermisten Jungen aus Kirchheimbolanden sind wohlbehalten gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die beiden in Kirchheimbolanden wohnenden Jungen Robin G. und Kai-Uwe B. waren am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Sie hatten am Montag gegen 15 Uhr ihre Unterkunft, verlassen, ihr seitheriger Aufenthaltsort war unbekannt. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermissten in einer hilflosen Lage befinden würden, schrieb die Polizei. Sie hatte um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. rhp