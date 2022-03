Am Dienstag, 29. März, wird die Polizei Kirchheimbolanden von zirka 9 bis 12 Uhr mit ihrem Sicherheitsmobil auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Mühlstraße für Informations- und Beratungsgespräche zur Verfügung stehen. Hintergrund sei, dass in den vergangenen Monaten die Anzahl von Trick- und Taschendiebstählen – damit einhergehend auch von EC-Karten – insbesondere in Märkten und auf den zugehörigen Parkplätzen deutlich zugenommen habe.

Dort haben Beamte der Kirchheimbolander Dienststelle schon mehrfach mit Bürgern gesprochen, um ihnen Tipps zu geben, wie man es den Tätern schwerer oder unmöglich machen kann, solche Diebstähle zu begehen. Am Sicherheitsmobil stehen die Polizisten nun für ausführliche Informationen und Hinweise zu diesem Thema bereit.