Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der B48 zwischen Rockenhausen und Imsweiler ereignet hat. Auslöser war eine alte Holztür, die ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verloren und anschließend mitten auf der Fahrbahn liegen gelassen hat. Eine Frau konnte nicht mehr ausweichen und ist mit ihrem Wagen darüber gefahren. Glücklicherweise blieb sie unverletzt. Ob und in welchem Umfang ihr Pkw beschädigt worden ist, stand zunächst nicht fest. Zeugen des „Türfalls“ werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.