Was ist eine Kerb ohne eine echte Schlägerei? Diese Frage stellten sich offenbar fünf junge Männer in der Nacht zum Samstag. Auf der Kerwe in Münchweiler gerieten jedenfalls zunächst drei Männer zu später Stunde aneinander. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, spielte wohl auch Alkohol eine entscheidende Rolle. Einer von ihnen wurde dabei leicht verletzt. Kurze Zeit später krachte es schon wieder, diesmal zwischen zwei anderen Kontrahenten. Bei dieser Keilerei verlor einer der Beteiligten zwei Zähne. Die Schläger wurden von der Polizei vom Gelände verwiesen. Es wird in mehreren Fällen wegen Körperverletzung ermittelt.