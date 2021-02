Einen Unfall mit einer Verletzten hat es am Montag auf der B47 bei Einselthum gegeben. Laut Polizei hatte eine 36 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen von der Bundesstraße auf die Straße nach Herxheim die Vorfahrt einer entgegenkommenden Autofahrerin missachtet. Letztere wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Autos entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zusammen 25.000 Euro.