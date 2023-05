Albisheim. Zwei Menschen wurden am späten Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Albisheim verletzt. Die Bundesstraße 47 musste gesperrt werden.

Kurz vor Mitternacht verlor am Dienstagabend ein Autofahrer auf der B47 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann befuhr die Bundesstraße in Richtung Worms, in Höhe von Albisheim kam es zu dem Unfall. Die Polizei vermutet „nicht angepasste Geschwindigkeit“ als Unfallursache. Der Wagen geriet auf den Grünstreifen, prallte gegen die Leitplanke und wurde von dort zurück geschmettert. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße 47 wurde während der Rettungsarbeiten kurzfristig gesperrt. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren aus Albisheim, Einselthum, Immesheim und Zellertal im Einsatz.