Zum Glück war es nur eine Übungsmeldung, welche die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Deutschem Roten Kreuz und Katastrophenschutz am Sonntagmorgen aufschreckte: „Mehrere Schwerverletzte bei Kerwewagen-Unglück“ sollte es im Moscheltal gegeben haben.

Rund 65 Einsatzkräfte mit 23 Fahrzeugen waren aufgrund der Alarmierung Richtung Waldgrehweiler geeilt: zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Die Einsatzstelle in der Gemarkung war nicht eindeutig bekannt. Als erstes trafen die Ortsfeuerwehren Waldgrehweiler und Finkenbach-Gersweiler am Ort des Geschehens ein. Sie fanden eine verunglückte Gruppe von zwölf Festgästen vor, die laut Übungsszenario mit ihrem Motivwagen zur Kerwe der Nachbargemeinde hatten fahren wollen. Beim Abbiegen war das Traktorgespann auf dem vom Dauerregen durchweichten Bankett des Feldwegs ins Schlendern geraten und in eine Wiese gerutscht. Mehrere Gruppenmitglieder – darunter auch Kleinkinder – waren umher gefallen, teilweise vom Anhänger gestürzt und schwer verletzt worden. Eine Person war während des Bremsvorgangs vom Vorderrad der Zweiachser-Rolle überrollt und eingeklemmt worden. Der Traktorfahrer irrte in Panik verwirrt umher.

Während der örtliche Wehrführer anfangs mit der Lagefeststellung und genaueren Erkundung beschäftigt war und die Rettung der Leichtverletzten anordnete, kümmerte sich die Nachbarwehr aus Finkenbach-Gersweiler darum, die eingeklemmten Person mittels Kombigerät aus Rettungsschere und Spreizer zu befreien. Sie wurde von dem Rüstwagen-Team der nachrückenden Stützpunktfeuerwehr Obermoschel mit schwerem Gerät zur technischen Rettung unterstützt. Im Übungsszenario kam allerdings jede Hilfe zu spät für den Verunglückten.

Darsteller von Schminkteam vorbereitet

Für die Wehrleute der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land war es ein nicht alltäglicher Einsatz. Zu Ereignissen mit einer größeren Anzahl Verletzter werden sie glücklicherweise eher selten gerufen. Sie mussten die Verunglückten mit Steckleitern, Schleifkorbtrage sowie Tragetuch retten und auf der Wiese erstversorgen, bis Rettungsdienst und DRK-Katastrophenschutzeinheiten eintrafen. Die Szenerie wirkte sehr realistisch: Die Darsteller aus der Bevölkerung waren von einem Schminkteam vorbereitet worden. Die Rettungskräfte der sogenannten „weißen Schiene“ versorgten die Verunglückten, stuften sie nach Verletzungsgraden und Behandlungspriorität ein und organisierten den Abtransport und die Unterbringung in Kliniken. Für die Versorgung hatte die Feuerwehr Alsenz ein Schnelleinsatzzelt aufgebaut.

Bei der Übung ging es vor allem darum, das Zusammenspiel sämtlicher Beteiligter zu optimieren, bis hin zu jenen, die im Hintergrund wirken: Einsatzleitwagen von Feuerwehr und Katastrophenschutz, VG-Führungsstaffel, Funkeinsatzzentrale der Feuerwehr Rockenhausen. Auch an die Notwendigkeit, eine Einbahnstraßenregelung zum Abtransport der Verletzten einzurichten und zu kontrollieren, sowie an die notwendige Öffentlichkeitsarbeit hatten die Beteiligten gedacht.