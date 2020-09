Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche (9./10. September) ein auf dem Marktplatz in Obermoschel aufgestelltes Parkverbotsschild für absolutes Halteverbot. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06361 / 917-0.