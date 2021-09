Auch in diesem Jahr zeichnet die Kreisverkehrswacht Donnersberg wieder Frauen und Männer aus, die sich über lange Zeit am Steuer bewährt haben. Eine solche Auszeichnung können alle diejenigen erhalten, die mindestens zehn Jahre vorbildlich im Verkehr unterwegs gewesen sind, wie die Verkehrswacht in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Auszeichnung als bewährter Kraftfahrer soll nach weiteren Angaben der Kreisverkehrswacht neben Anerkennung auch Verpflichtung sein: Mit der Annahme der Auszeichnung willigt der Kraftfahrer ein, „auch weiterhin durch umsichtiges, rücksichtsvolles und hilfsbereites Verhalten im Straßenverkehr anderen Verkehrsteilnehmern Vorbild zu sein“.

Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf man weder wegen einer Verletzung von Straßenverkehrsvorschriften gerichtlich verurteilt, noch mit einem Bußgeld belegt worden sein, das mit Punkten in Flensburg verbunden ist, noch wegen eines Vergehens aufgrund anderer Vorschriften gerichtlich verurteilt worden sein. Innerhalb des für die Auszeichnung in Frage kommenden Zeitraums darf dem Antragsteller weder die Fahrerlaubnis entzogen noch gegen ihn ein Fahrverbot ausgesprochen worden sein.

Interessenten können sich beim Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, Maik Braunsdorf, Telefon 06352 3126 oder 0171 4753270 (E-Mail: kvw-donnersberg@t-online.de oder paul-marienthal@mail.de) bis 15. Oktober melden.