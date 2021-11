Weil ein 33-Jähriger die Vorfahrt missachtet hatte, wurde eine 20-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Obermoschel leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 19 Uhr an der Einmündung Bergstraße zur Robert-Koch-Straße.

Die Verletzte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 33-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Ein Strafverfahren wurde dementsprechend eingeleitet.