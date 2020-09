Ein beschädigtes Verkehrsschild in der Wiesenstraße meldet die Polizei als Ergebnis eines Unfalls mit anschließender Flucht vom Unfallort, wobei der Schaden an dem „Durchfahrt-verboten“- Schild wohl bereits vor dem 5. September entstanden ist. Der unbekannter Verursacher entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361 9170.