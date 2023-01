Ein Autofahrer hat am Freitagabend ein Verkehszeichen umgefahren – trotz Schadens fuhr er aber einfach weiter. Der Unfall passierte gegen 19 Uhr, als es schon zu schneien begonnen hatte. Der unbekannte Unfallverursacher kam in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dann auf Höhe der abknickenden Vorfahrt mit dem Schild. Anschließend entfernte er sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06361 917-0.