Für seinen Vorschlag, für Kirchheimbolanden ein Verkehrskonzept erstellen zu lassen, hat Bürgermeister Marc Muchow bei der jüngsten Stadtratssitzung breite Zustimmung erhalten.

Damit sollen laut Muchow Verkehrsfragen geklärt werden, mit denen sich die Stadt in jüngster Zeit beschäftigte, wie beispielsweise die nach der Sinnhaftigkeit einer Tempo-30-Zone im Stadtgebiet. Auch über Verkehrsberuhigung im Bereich von Schulen und Kitas, die Ausweisung von Radwegen, die Umgestaltung der Neumayerstraße, die Anbindung neuer Wohngebiete und die Verkehrsführung in der Stadt soll dieses Konzept Aufschluss geben.

„Wir haben uns da in jüngster Zeit immer wieder um Flicken gekümmert“, so der Bürgermeister. Es sei Zeit, alle Fragen in einem Konzept zusammenzuführen. Sein Vorschlag wurde im Rat einstimmig angenommen.