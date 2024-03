Mehrere Verkehrsteilnehmer fielen der Polizei in Kirchheimbolanden am Wochenende auf. Am frühen Freitagabend stoppten die Beamten einen 33-Jährigen auf seinem E-Scooter, der kein Versicherungskennzeichen an seinem Kleinkraftrad angebracht hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer auch keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen konnte. Das gleiche Vergehen wurde bei einem 27-Jährigen einen Tag später festgestellt. Deswegen wurden Strafverfahren eingeleitet, mit einer empfindlichen Geldbuße sei zu rechnen.

Ebenso fielen der Polizei unerlaubte Veränderungen an Fahrzeugen auf. Ein 26-Jähriger hatte an seiner Frontscheibe eine Tönungsfolie angebracht, die deutlich größer war als erlaubt und ins Sichtfeld ragte. Ein anderer Fahrer hatte seinen Seat mit dauerhaft leuchtende Blinkleuchten „verschönert“. Er wurde von den Beamten darauf aufmerksam gemacht, dass die Verkehrssicherheit durch diese nicht legale Änderung beeinträchtigt wird. Gegen beide wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.