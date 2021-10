20 Verkehrsteilnehmer samt ihren Fahrzeugen hat die Polizei am Freitagabend bei einer Kontrolle auf dem Mitfahrerparkplatz an der L386 bei Kirchheimbolanden unter die Lupe genommen. In drei Fällen haben die Beamten Verstöße festgestellt. So ergaben sich bei einem 15-jährigen Rollerfahrer deutliche Anzeichen auf Drogenkonsum; ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem hatte er eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei sich. Des Weiteren waren an einem Pkw die Scheiben der Fahrer- und Beifahrerseite mit Tönungsfolie beklebt. Diese Veränderung war allerdings weder im Fahrzeugschein eingetragen noch von einem Sachverständigen abgenommen. Daher gilt die Betriebserlaubnis des Wagens als erloschen. Kein Versicherungsschutz hat ferner für einen E-Scooter bestanden, an dem das Versicherungskennzeichen fehlte. Auf den Besitzer kommt nun eine Strafanzeige zu.