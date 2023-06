Über eine Verkehrsinsel ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine alkoholisierte 42-Jährige gefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr sie kurz nach Mitternacht auf der Karl-Fittler-Straße in Kirchheimbolanden in Richtung Schillerstraße. Nach der Einmündung zur Staffelstraße übersah sie eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurde sowohl das dort aufgestellte Verkehrsschild als auch das Auto erheblich beschädigt. Die Polizei konnte anschließend bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp über zwei Promille.