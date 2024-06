Weil Teile von Windkraft-Anlagen zum Windpark Dörnbach transportiert werden, ist ab dem 19. Juni mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Schwertransporte sind laut Kreisverwaltung Donnersbergkreis in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni unterwegs. Sie haben unter anderem ein Maschinenhaus, Nabe und Triebstrang geladen. Die Transportroute verläuft von der Anschlussstelle Gau-Bickelheim kommend ab Kreiseintritt auf der B48 bis Oberndorf, dann Richtung Schmalfelderhof, und Gaugrehweiler. Von dort geht es über die L400 und die L385 nach Rockenhausen in den Windpark. Der Transport wird Rockenhausen somit laut Verwaltung passieren. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni werden die Turmsegmente auf den am Schmalfelderhof befindlichen Umladeplatz transportiert und aller Voraussicht nach Anfang der darauffolgenden Woche via Selbstfahrer in den Windpark umgesetzt. Der genaue Termin dafür und für weitere Transporte wird noch bekannt gegeben.