Für die virtuelle Weinprobe, die neun regionale Winzer zusammen mit der Stadt Rockenhausen als Ersatz für das ausgefallene Herbstfest am 12. September anbieten, sind bereits 50 Pakete verkauft. Das hat die VG-Verwaltung Nordpfälzer Land am Freitag mitgeteilt. Nächste Gelegenheiten, die Rebensäfte persönlich zu erwerben, bestehen an den beiden kommenden Samstagen, 22. und 29. August, jeweils von 13 bis 15 Uhr im Schlosskeller. Dieser befindet sich links des zum Hotel am Schloss gehörenden Turms. Wenn möglich, sollte eine Vorbestellung per E-Mail an herbstfest@rockenhausen.de erfolgen, aber auch ein spontanes Abholen ist möglich.

Übertragung via Live-Stream auf Youtube

Noch bis 6. September können die Weine, die Moderator Udo Bamberger und die teilnehmenden Winzer am 12. September ab 19 Uhr auf Youtube via Live-Stream vorstellen, geordert werden; bei Versand ist eine Bestellung nur bis 1. September möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06361 451-123 oder im Internet unter www.nordpfälzerland.de. Finanziell unterstützt wird die virtuelle Weinprobe vom Verein Herbstfestfreunde, der dafür auch in diesem Jahr die beliebten Ansteckbuttons verkaufen wird. Wann und wo, wird noch rechtzeitig mitgeteilt.